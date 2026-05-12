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Fußball

Neymar steht im Großkader von Brasilien für die Fußball-WM

Der 34-Jährige könnte im Sommer zur WM fahren. Auch ÖFB-Teamchef Rangnick nannte 53 Spieler.
12.05.2026, 09:23

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Der brasilianische Fußballer Neymar in einem Stadion.

Laut Medienberichten findet sich im vorläufigen WM-Kader des brasilianischen Fußballverbands auch der 34-jährige Stürmerstar Neymar (Santos FC). Der verletzungsanfällige Neymar hatte sich zuletzt mehrfach enttäuscht über seine Nichtnominierung für Länderspiele Brasiliens gezeigt. Neymar absolvierte sein letztes Länderspiel im Oktober 2023 gegen Uruguay. Nationaltrainer Carlo Ancelotti will seinen endgültigen Kader am 18. Mai bekanntgeben.

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Der ÖFB nannte 53 Spieler, gibt die Namen aber nicht bekannt, wie er auf Anfrage der APA mitteilte. Wie Ancelotti wird auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am 18. Mai seinen Kader öffentlich machen.

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