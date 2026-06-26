Warum Bosnien als Gruppendritter schon den nächsten Gegner weiß

Wer am Ende mehr Tore schießt, der hat gewonnen. So einfach kann Fußball sein. Wenn man sich aber den Modus dieser Weltmeisterschaft mit erstmals 48 Teams ansieht, dann kann man schon mal ins Grübeln kommen.

Von den zwölf Gruppendritten schaffen es die acht besten ins Sechzehntelfinale. Während manche Gruppensieger wie die Niederlande auf einen Gruppenzweiten (Marokko) treffen, spielen andere Erstplatzierte gegen einen Gruppendritten.

Wer dabei auf wen trifft, dazu hat die FIFA vor Turnierstart insgesamt 495 verschiedene Kombinationen definiert. 18 Seiten ist dieser Anhang im WM-Regulativ der FIFA lang. Das Regelwerk für ein Fußballturnier ähnelt eher einem Hacker-Code.