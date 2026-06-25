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Fußball

Schock bei WM-Party in Mexiko: Auto fuhr in Menschenmenge

Mexiko besiegte Tschechien mit 3:0. Danach kam es in einem Ferienort zu einem Unglück: Ein Auto raste in eine feiernde Menschenmenge - 17 Verletzte.
25.06.2026, 11:58

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FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic vs Mexico

Nach dem 3:0-Sieg Mexikos gegen Tschechien am Mittwoch (Ortszeit) im letzten Gruppenspiel der Mexikaner bei der Fußball-WM hat sich im Ferienort Cabo San Lucas ein Unglück mit mehreren Verletzten ereignet. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, fuhr ein Auto auf dem Boulevard Lazaro Cardenas in eine feiernde Menschenmenge. Dabei wurden mindestens 17 Menschen verletzt. Sie wurden anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

3 Spiele, 3 Siege: Gastgeber Mexiko mit dem Punktemaximum weiter

Laut dem Generalsekretär der Stadtverwaltung von Los Cabos, Alberto Renteria Santana, gab ein Autofahrer, der in der Gegend unterwegs war, Gas, als er auf der Straße auf eine Gruppe von Menschen stieß. Der mutmaßliche Täter wurde nach dem Vorfall in dem Ort an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

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