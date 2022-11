Fußball-WM live: So steht es bei Belgien gegen Marokko

Mit Besorgnis wurde die Partie in Belgien analysiert. Anders als De Bruyne gaben sich andere Spieler betont gelassen. Axel Witsel meinte: „Wenn wir siebenmal so spielen müssen, um am Ende das Turnier zu gewinnen, unterschreibe ich sofort.“ Marokko ist auf dem Papier ein schwerer Gegner als die Kanadier. Die Nordafrikaner rangen Kroatien in ihrem ersten Spiel in Katar ein 0:0 ab. Gelingt ihnen dies auch gegen Belgien, wartet zum Abschluss der Gruppe noch das vermeintlich leichte Los Kanada.

Die große Frage ist, ob der dauerverletzte Romelu Lukaku bereits am Sonntag ins Turnier eingreifen kann. Sein Ersatzmann Michy Batshuayi schrieb bereits an. Belgiens Teamchef Roberto Martinez gab bekannt, dass Lukaku im Mannschaftstraining stehe. „Nun müssen wir abwarten, wie sein Körper reagiert.“ Für die Startelf gegen Marokko sei der Stürmer von Inter Mailand noch kein Thema, ließ der Spanier durchklingen. Ein voll fitter Lukaku soll für Belgien spätestens in der K.o.-Phase stechen. De Bruyne hofft auf dessen baldigen WM-Einstieg: „Romelu hat jetzt schon lange nicht mehr gespielt, aber selbst wenn er nur ein paar Minuten spielen kann, wird das der gegnerischen Abwehr etwas Angst machen.“