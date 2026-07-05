Emotionale Szenen bei der Rückkehr der WM-Helden von Kap Verde

Das Nationalteam von Kap Verde hat eine ganze Fußballwelt begeistert. Aber zu Hause auf der Inselgruppe vor Westafrika haben die Fußballer einen ganz besonderen Heldenstatus erlangt. Nach dem Ausscheiden mit dem kämpferischen 2:3 gegen Weltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale flogen die Mannschaft und ihre Betreuer wieder zurück.

Am Flughafen spielten sich emotionale Szenen ab. Tausende von Fans empfingen ihre Helden jubelnd und singend, so mancher ließ sich zu Boden fallen.

Das Match gegen Argentinien war als meistgesehenes Sportereignis in die WM-Geschichte eingegangen - es erreichte 2,7 Milliarden Zuschauer weltweit. Das Team hat weltweit die Herzen erobert, Torhüter Vozinha wurde zum Social-Media-Star.

Die „blauen Haie“ rissen in ihrer Heimat - und in vielen anderen Teilen der Welt - die Massen mit. Die perfekte Underdog-Story des WM-Debütanten war geschrieben.