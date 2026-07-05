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Fußball

Emotionale Szenen bei der Rückkehr der WM-Helden von Kap Verde

Tausende Fans empfingen die Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem Ausscheiden gegen Argentinien in Kap Verde.
05.07.2026, 21:09

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FIFA World Cup 2026 - Cape Verde arrive home in Praia

Das Nationalteam von Kap Verde hat eine ganze Fußballwelt begeistert. Aber zu Hause auf der Inselgruppe vor Westafrika haben die Fußballer einen ganz besonderen Heldenstatus erlangt. Nach dem Ausscheiden mit dem kämpferischen 2:3 gegen Weltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale flogen die Mannschaft und ihre Betreuer wieder zurück.

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Am Flughafen spielten sich emotionale Szenen ab. Tausende von Fans empfingen ihre Helden jubelnd und singend, so mancher ließ sich zu Boden fallen. 

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Das Match gegen Argentinien war als meistgesehenes Sportereignis in die WM-Geschichte eingegangen - es erreichte 2,7 Milliarden Zuschauer weltweit. Das Team hat weltweit die Herzen erobert, Torhüter Vozinha wurde zum Social-Media-Star.

Die „blauen Haie“ rissen in ihrer Heimat - und in vielen anderen Teilen der Welt - die Massen mit. Die perfekte Underdog-Story des WM-Debütanten war geschrieben. 

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Schattenseite rund um den Kapitän

Doch die Geschichte hat ihre Schattenseiten. Kapitän Ryan Mendes muss sich vor Ermittlern wegen Vergewaltigungsvorwürfen verantworten. Der 36-Jährige soll im März in Neuseeland im Rahmen eines Mini-Turniers eine Brasilianerin, die als Dolmetscherin für das Team tätig war, im Hotel sexuell attackiert haben, wie das renommierte Sportportal The Athletic berichtet. 

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