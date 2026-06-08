Bei Ankunft zur Fußball-WM: Iran erinnert an getötete Kinder

Irans Fußball-Nationalteam hat bei der Ankunft in Mexiko mit Pins an Kinder erinnert, die im Krieg getötet worden sein sollen. Als die Spieler und Funktionäre in Tijuana aus dem Flugzeug stiegen, trugen sie auf ihren Sakkos goldene Anstecknadeln mit der Zahl "168". Damit spielten sie auf die 168 Menschen an, die bei einem Bombenangriff auf eine Mädchenschule im Süden Irans am 28. Februar ums Leben kamen.

Medienberichten zufolge sollen US-Streitkräfte für den Angriff verantwortlich sein, US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte dazu eine Untersuchung angekündigt. Die iranische Botschaft in Ungarn stellte in einem Beitrag auf X den Bezug des Pins zu dem Bombenangriff her.

Iran: Politische Botschaften während der WM-Spiele?

Ob die Iraner auch während der WM-Spiele politische Botschaften planen, ist noch nicht bekannt. Die FIFA-Regeln besagen, dass "die Ausrüstung keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Aussagen oder Bilder enthalten darf", andernfalls können Spieler und/oder die Mannschaft vom Turnierveranstalter oder der FIFA sanktioniert werden. Dies gilt für alle Spieler und Offiziellen.