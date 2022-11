Fußball-WM in Katar live: So steht es bei Dänemark gegen Tunesien

In den vergangenen Monaten haben sich die Skandinavier mit ihrem geschlossen starken Kollektiv Respekt erarbeitet. Die WM-Qualifikation mit acht Siegen in den ersten acht Spielen und die abgelaufene Nations-League-Auflage ist dem gleich viermal besiegten ÖFB-Team in leidlicher Erinnerung. Aber auch dem Weltmeister, den Dänemark zuletzt zweimal bezwungen hat und nun in der Gruppe erneut gegenübersteht.