Fußball-WM "für den Frieden": Ukraine soll Endrunde mitausrichten

Die Chancen für die – nun „europäische“ – Bewerbung stehen gut. Die größten Herausforderer kommen aus Lateinamerika. Dort hofft man, zum 100. Jahrestag der ersten Weltmeisterschaft, die in Uruguay stattfand, ein Jubiläumsturnier veranstalten zu können. Argentinien, Paraguay und Chile haben ihr Interesse an einer gemeinsamen Bewerbung bekundet. Die Pläne sollen aber noch nicht so weit gediehen sein wie jene von der Iberischen Halbinsel. Eine weitere Bewerbung wird von Griechenland, Ägypten und Saudi-Arabien gebildet. Letztere ließen diese Woche bereits aufhorchen, als sie den Zuschlag für die Asien-Winterspiele 2029 erhalten haben. Kronprinz Mohammed bin Salman sieht Sport-Großereignisse – ähnlich wie andere Herrscher – als Image-Politur für das Königreich.

Die Regierungen von Bulgarien und Griechenland hatten bereits 2018 eine gemeinsame Kandidatur mit Rumänien und Serbien angekündigt. Auch die Regierung Marokkos erwägt eine Kandidatur. Zudem brachte FIFA-Präsident Gianni Infantino zuletzt eine mögliche Austragung durch Israel und mehrere arabische Länder ins Gespräch.

Nach der Männer-WM in Katar findet die nächste 2026 in den USA, in Kanada und Mexiko statt. Traditionell wird nach einem Turnier in Amerika die Austragung in Europa oder Afrika erwartet.