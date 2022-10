Auch Kreml reagiert auf Musks "Friedensplan" – und weist ihn zurück

Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hatte für Musks Vorschlag überhaupt ganz wenig übrig. In einem Tweet schrieb er in Richtung Milliardär: "Fuck off is my very diplomatic reply to you" (deutsch: Verpiss dich ist meine sehr diplomatische Antwort für dich). In einem weiteren Tweet schrieb er: "Jetzt wird kein Ukrainer jemals deinen verdammten Tesla-Scheiß kaufen. Also viel Glück."

Litauens Präsident Gitanas Nauseda kritisierte Musk: "Wenn jemand versucht, die Räder Ihres Tesla zu stehlen, macht ihn das nicht zum rechtmäßigen Eigentümer des Autos oder der Räder. Auch wenn Sie behaupten, dass beide dafür gestimmt haben", schrieb der Staatschef des baltischen EU- und NATO-Landes in der Nacht zu Dienstag an Musk gerichtet auf Twitter.