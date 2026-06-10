Mit Shakira und Madonna: So startet die XXL-WM

Seit Wochen fiebern Fußball-Fans diesem Tag entgegen, jetzt ist es so weit. Das Warten hat ein Ende – die größte Fußball-WM der Geschichte geht endlich los. Um 21 Uhr unserer Zeit wird in Mexiko City die Partie Mexiko gegen Südafrika (live auf ORF 1) angepfiffen – die erste von 104 Partien bei dieser WM. Los geht es allerdings schon vorher, denn ab 19.30 wird unter anderem Pop-Superstar Shakira für eine bombastische Eröffnungsfeier sorgen.

90 Minuten soll die Zeremonie dauern, Shakira wird gemeinsam mit Burna Boy den WM-Song „Dai Dai“ performen. Für die Kolumbianerin ist es nicht der erste Auftritt im Rahmen einer Fußball-WM. 2006 sang sie bei der Abschlussfeier ihren Hit „Hips Don’t Lie“, 2010 sorgte sie mit „Waka Waka“ für den offiziellen WM-Song (und Sommerhit). 2014 in Brasilien präsentierte sie das Lied „Dare (La La La)“. Vor ihrem Auftritt im Aztekenstadion sagt die 49-Jährige: „Es ist mir eine Ehre.“ Die Eröffnungsfeier soll ein Spektakel vor dem Spektakel werden – bei dem auch Madonna nicht fehlen darf.

Auch wenn das Motto „Three Nations, One Celebration“ lautet – mit einer Eröffnungsfeier ist es bei so einer großen WM nicht getan. Schließlich gibt es drei Gastgeber. So sind auch vor den ersten Auftritten der Kanadier (Freitag, 21 Uhr gegen Bosnien-Herzegowina) und der US-Amerikaner (Samstag, 3 Uhr gegen Paraguay) jeweils große Shows geplant. Unter anderem mit Superstars wie Katy Perry oder Alanis Morisette.

Wann starten Favoriten?

Und auch danach geht es bei der WM Schlag auf Schlag. Am Wochenende steigen die ersten Favoriten ins Turnier ein. Brasilien etwa legt in der Nacht von Samstag auf Sonntag los (0 Uhr gegen Marokko). Am Sonntag bekommt es Deutschland mit Außenseiter Curaçao zu tun (19 Uhr), die Niederländer treffen auf Japan (22 Uhr). Spanien spielt am Montag gegen Kap Verde (18 Uhr), Frankreich am Dienstag gegen den Senegal (21 Uhr).