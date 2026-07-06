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Fußball

Kurios: Englands Henderson verletzte sich beim Jubeln schwer

Der Engländer stürzte nach dem 3:2-Sieg über Mexiko über eine Bande und musste im Krankenhaus behandelt werden.
06.07.2026, 08:15

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Jordan Henderson (re.) jubelt nach dem Spiel mit Harry Kane

Englands Nationalspieler Jordan Henderson verletzte sich beim Jubeln mit dem Team nach dem Achtelfinalsieg gegen Mexiko wohl schwerer. Der 36-Jährige habe sich am Handgelenk verletzt, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 3:2 am Sonntag. „Es ist eine ziemlich schwere Verletzung und es passt einfach nicht zu diesem Abend, dass Jordan jetzt nicht bei uns ist.“ Henderson sei nun im Krankenhaus.

England stürmt die Festung Mexiko und steht im Viertelfinale

Mitten in den WM-Feierlichkeiten hatten die englischen Nationalspieler und Betreuer plötzlich einen Kreis gebildet. Bei der Party vor den Fans der Three Lions war Henderson offenbar über eine Bande gestürzt und unglücklich auf die Hand gefallen. Auf einer Trage wurde er in die Katakomben des Aztekenstadions getragen. Kapitän Harry Kane hatte sich zunächst keine großen Sorgen gemacht. „Ich glaube, es geht ihm gut. Es ist nur etwas mit seinem Arm“, sagte der Stürmer bei der BBC. England trifft im Viertelfinale auf Norwegen. Henderson kam bei der WM bisher zu einem Kurzeinsatz.

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