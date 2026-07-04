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Fußball

Von Interpol gesucht: Englischer WM-Fan in Pub in Spanien gefunden

Michael Hewitt erlangte in seiner Heimat Berühmtheit. Der 65-Jährige hatte Tickets für die WM-Spiele der Engländer, strandete aber in einem Pub in Barcelona.
Christoph Geiler
04.07.2026, 11:19

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Eines muss man Michael Hewitt lassen. Der englische Fußballfan mag zwar kein WM-Spiel live gesehen haben, seinen Namen und seine kuriose Odyssee kennt mittlerweile aber halb England.

Der 65-jährige Anhänger aus Leeds war bestens gerüstet für das WM-Turnier. Er hatte Tickets für die Partien der Three Lions, er hatte Flüge gebucht - und er hatte einen Plan: Vor der WM noch einige Tage in Barcelona zu verbringen.

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Aufgeschmissen ohne Handy

Daraus wurde dann aber ein längerer Aufenthalt in Spanien, als ihm lieb war. Michael Hewitt verlor in Barcelona sein Handy, auf dem seine Flugtickets und die WM-Eintrittskarten gespeichert waren.

Nach diesem Malheur fand der Fan eine typisch englische Lösung: Er stellte das Bargeld auf den Kopf, das er noch bei sich hatte, pfiff auf den Trip in die Vereinigten Staaten und schaute sich die Partien der Engländer in einem Pub in Barcelona an.

Dummerweise informierte Michael Hewitt aber niemand von seiner Planänderung.

Suche von Interpol

In der Zwischenzeit hatte die Familie längst schon Alarm geschlagen, weil es von Michael Hewitt kein Lebenszeichen gab. Interpol wurde eingeschaltet, nach zehn Tagen Suche wurde der 65-Jährige wohlbehalten in seinem neuen Stammbeisl in Barcelona gefunden. 

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kurier.at, cg  | 

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