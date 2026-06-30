Nach dem Desaster: „Eine Niederlage, die Deutschlands WM auf den Punkt bringt“

Das war freilich nicht viel anders zu erwarten. Die Medien gingen mit der DFB-Elf nach dem WM-Aus gegen Paraguay hart mit den Jungs von Trainer Julian Nagelsmann um.

So schrieb die eher seltener für Diplomatie berühmte Bild: „Nächster deutscher Fußball-Albtraum! Das war's! Deutschland ist raus! Die Nationalmannschaft verliert im Sechzehntelfinale gegen Paraguay nach Elfmeterschießen mit 4:5 (0:1, 1:1) - und verabschiedet sich trotz kurzer Hoffnung mit einem desaströsen Auftritt aus dem WM-Turnier.“ Die Süddeutsche Zeitung fasste zusammen: „Die nächste Blamage. (...) Deutschland, das bei dieser Weltmeisterschaft nach einem 7:1 gegen den Fußballzwerg Curaçao keinen einzigen überzeugenden Auftritt hingelegt hat, tritt jetzt völlig verdient die Heimreise an. Nachdem es wie schon 2018 und 2022 nicht einmal das Achtelfinale erreicht hat.“

„Eine Niederlage, die die deutsche WM auf den Punkt bringt. Gegen Paraguay erlebt das DFB-Team ein Ende mit Schrecken in einem Turnier, in dem es nie angekommen ist“, glaubt die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu wissen. Das Aus bewegte freilich auch internationale Topmedien. Wie die spanische Marca: "Deutschland ist nicht mehr Deutschland. Bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften scheiterten sie in der Gruppenphase - ein beispielloses Kunststück. Im dritten Anlauf schafften sie es. Doch weiter kamen sie nicht. Paraguay schickte sie in der ersten Runde im Elfmeterschießen nach Hause - eine Disziplin, in der die Deutschen bei Weltmeisterschaften bis dahin unfehlbar gewesen waren. Wie gesagt: Deutschland ist nicht mehr das, was es einmal war.“ Die französische L'Équipe schrieb von der "größten Überraschung der bisherigen Weltmeisterschaft“, die legendäre Gazzetta aus Italien fand auch einen Schuldigen: „Flop Deutschland. Scheitern von Nagelsmann."