Wetten auf eine verspielte Zukunft

Der Fall Taboga offenbart die Schattenseiten des österreichischen Fußballs. Neben dem geständigen, früheren Grödig-Kapitän Dominique Taboga und Ex-Teamstürmer Sanel Kuljic finden sich drei weitere ehemalige österreichische Bundesliga-Spieler unter den insgesamt zehn Angeklagten.

Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz müssen sich die Wettbetrüger für die " Bildung einer kriminellen Vereinigung", "schweren Betrug" sowie "Beihilfe zum Betrug" verantworten. Ihnen wird in der Anklageschrift die Manipulation von 18 Spielen vorgeworfen.

Neue Einblicke gibt es heute ab 20.15 Uhr im Free-TV auf ServusTV: Die Dokumentation "Im Visier der Wettmafia" zeigt zudem die internationale Dimension des Wettbetrugs auf.

Über einen der Involvierten berichtete der KURIER bereits am 7. März 2014: Zeljko B. (Name von der Redaktion geändert, Anm.), ein 50-jähriger Serbe, der "seit 21 Jahren in verschiedenen Bädern der Gemeinde Wien" als Bademeister arbeitet, wurde zwischen 3. und 4. Februar 2014 insgesamt über sechs Stunden lang vernommen. Der Mittelsmann von Kuljic wurde von der Wettmafia in Tirana mehrmals als "menschliches Faustpfand" festgehalten.

Die Vorwürfe gegen B. sind nicht nur brisant, weil er früher nebenbei für eine große österreichische Spielerberater-Agentur (Name der Redaktion bekannt, Anm.) gearbeitet hat, sondern weil er angab, Spieler des bisher unverdächtigen SV Mattersburg angesprochen zu haben. In der dem KURIER vorliegenden 68-seitigen Anklageschrift steht, dass B. beschuldigt wird, gemeinsam mit einem weiteren Angeklagten an der versuchten Manipulation von zumindest drei Mattersburg-Partien der Saison 2012/’13 mitgewirkt zu haben.