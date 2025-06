Wackers Wunschstürmer ist ein früherer Torschützenkönig

In der Regionalliga Tirol (4. Leistungsstufe) hat sich das Team von Sebastian Siller noch mit der Konkurrenz gespielt (0 Niederlagen, 95:8 Torverhältnis), doch in der Westliga warten auf den Meister nun andere Kaliber.

Mit Bright Owusu (26 Saisontore) stellte der FC Wacker den Torschützenkönig, der wieselflinke Angreifer aus Ghana wird und kann bei der Mission Aufstieg in die 2.Liga freilich nicht den Alleinunterhalter spielen.

Bright Owusu erzielte für Wacker Innsbruck in der abgelaufenen Saison 26 Liga-Tore

Da kommt nun Fabian Schubert ins Spiel. Mit seinen Statur (1,94 Meter) wäre der bullige Mittelstürmer im Wacker-Angriff nicht nur ein perfektes Pendant zu Owusu, der 30-Jährige ist auch ein ausgewiesener Goalgetter.

In der Saison 2020/'21 erzielte Schubert in 28 Partien 33 Tore für Blau-Weiß Linz und wurde Torschützenkönig in der 2.Liga. Mehr noch: Er wurde sogar zum Spieler des Jahres gewählt.

Diese hohe Trefferquote brachte dem gebürtigen Kärntner auch einen Vertrag bei St.Gallen ein. Von 2021 bis 2024 bestritt Schubert 59 Partien für den Schweizer Traditionsverein.