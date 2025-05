Den Schlusspfiff, der den Meistertitel in der Regionalliga Tirol und den Aufstieg in die Westliga perfekt machte.

90 Minuten können verdammt lange sein. Vor allem wenn jeder im Stadion von Beginn weg nur auf die 90. Minute und den Schlusspfiff wartet. Fast alle der 3.300 Fans, die am Freitagabend zum Match Wacker Innsbruck - Völs ins Tivolistadion gekommen waren, hatten nur diesen einen Moment herbeigesehnt.

Und mit einem emotionalen Cheftrainer Sebastian Siller , der sich via Megafon bei den Anhängern für die Unterstützung bedankte.

Der Titelhunger ist mit dem Triumph in der Regionalliga Tirol noch nicht gestillt. Die Innsbrucker gehen auf das kleine Double los, erstmals in der Vereinsgeschichte könnte Wacker auch den Tiroler Cup holen (Finale gegen Reichenau).

Nicht von ungefähr war auch Jochen Sauer am Freitag im Tivolistadion, der Nachwuchschef des FC Bayern.

Sportlich war diese Mannschaft überqualifiziert für die Regionalliga Tirol . Der FC Wacker spielte sich oft mit den Gegnern und musste nur selten ans Leistungslimit. Das wird in der nächsten Saison in der Westliga anders werden.

Je weiter es mit dem FC Wacker nach oben geht, umso mehr wird der Verein von dieser Kooperation mit den Bayern und Los Angeles FC profitieren können. Über kurz oder lang werden Talente mit noch größerem Potenzial in Innsbruck am Ball sein.

Im letzten Heimspiel in der Regionalliga Tirol wird es dann noch zu einer Premiere kommen. Für die offizielle Titelfeier gegen Kematen (31.Mai) wird die Nordtribüne wieder geöffnet , die traditionelle Heimat der eingefleischten Anhängerschaft.

Weil es für den Verein zu teuer gewesen wäre, zwei Tribünen zu öffnen, hatten sich sämtliche Innsbrucker Fans seit dem Zwangsabstieg 2022 auf der Westtribüne versammelt. Der Stimmung im Stadion hat die Übersiedlung nicht wirklich geschadet.

Wacker-Präsident Hannes Rauch plant, in der Westliga die Nordtribüne permanent zu öffnen. Ob das wirklich eine gute Idee ist?

Spiele gegen Lauterach oder Wals-Grünau werden vermutlich nicht viel mehr Fans anlocken, als die Lokalderbys in der Regionalliga Tirol. Bei der Meisterfeier am Freitag meinte deshalb so mancher alteingesessene Wacker-Fan: Lieber eine volle Westtribüne, als zwei halbleere Tribünen.