Aufsteiger FC Wacker: Ein Teamspieler für die Außenbahn

Am Samstag nimmt der FC Wacker Innsbruck endlich Abschied vom Amateurfußball. Beim letzten Saisonspiel gegen die Altach Juniors (18 Uhr) werden im Tivolistadion der Meistertitel in der Regionalliga West und der Aufstieg in die 2.Bundesliga gefeiert.

6 Millionen Euro Budget

Im Hintergrund laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Das Budget wird auf 6 Millionen Euro erhöht, mindestens fünf neue Spieler sollen das Team auf das nächste Level heben.