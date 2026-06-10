Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Aufsteiger FC Wacker: Ein Teamspieler für die Außenbahn

Zweitliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck verstärkt sich mit Adrian Wibowo. Der Teamspieler aus Indonesien kommt von Partnerklub Los Angeles FC.
Christoph Geiler
10.06.2026, 13:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-226373078

Am Samstag nimmt der FC Wacker Innsbruck endlich Abschied vom Amateurfußball. Beim letzten Saisonspiel gegen die Altach Juniors (18 Uhr) werden im Tivolistadion der Meistertitel in der Regionalliga West und der Aufstieg in die 2.Bundesliga  gefeiert.

6 Millionen Euro Budget

Im Hintergrund laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Das Budget wird auf 6 Millionen Euro erhöht, mindestens fünf neue Spieler sollen das Team auf das nächste Level heben.

Wacker-Präsident Rauch: "Wir sind kein Hummer- & Kaviarverein"

Eine Neuverpflichtung ist bereits fix: Adrian Wibowo stößt vom Partnerverein Los Angeles FC zum FC Wacker. Der 20-jährige Außenbahnspieler bestritt mehr als 50 Partien für das Zweierteam von L.A. in der MLS Next Pro und hat auch schon ein Länderspiel für Indonesien in den Beinen. In der Major League Soccer kam Wibowo zu zwei Kurzeinsätzen.

Adrian Wibowo (re.) im Trikot von Los Angeles FC

Adrian Wibowo (re.) im Trikot von Los Angeles FC

Es ist das erste Mal, dass die Innsbrucker direkt vom Partnerverein Los Angeles einen Spieler beziehen. Aus dem Netzwerk Red&Gold-Football, einem Joint-Venture zwischen L.A. und dem FC Bayern München, kamen in der Vergangenheit freilich schon Fußballer zum FC Wacker.

Aufsteiger FC Wacker: Wie bundesligafit ist der Traditionsklub?

Erst im Winter verpflichteten die Innsbrucker die beiden jungen Uruguay-Talente Mauro Marichal (18) und Anderson Rodriguez (19) von Racing Montevideo. Im Kader des FC Wacker stehen mit Mouhamed Sy und Bright Owusu auch Spieler von den Gambinos Stars, dem afrikanischen Partnerklub des FC Bayern.

kurier.at, cg  | 

Kommentare