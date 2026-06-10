Aufsteiger FC Wacker: Ein Teamspieler für die Außenbahn
Am Samstag nimmt der FC Wacker Innsbruck endlich Abschied vom Amateurfußball. Beim letzten Saisonspiel gegen die Altach Juniors (18 Uhr) werden im Tivolistadion der Meistertitel in der Regionalliga West und der Aufstieg in die 2.Bundesliga gefeiert.
6 Millionen Euro Budget
Im Hintergrund laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Das Budget wird auf 6 Millionen Euro erhöht, mindestens fünf neue Spieler sollen das Team auf das nächste Level heben.
Eine Neuverpflichtung ist bereits fix: Adrian Wibowo stößt vom Partnerverein Los Angeles FC zum FC Wacker. Der 20-jährige Außenbahnspieler bestritt mehr als 50 Partien für das Zweierteam von L.A. in der MLS Next Pro und hat auch schon ein Länderspiel für Indonesien in den Beinen. In der Major League Soccer kam Wibowo zu zwei Kurzeinsätzen.
Es ist das erste Mal, dass die Innsbrucker direkt vom Partnerverein Los Angeles einen Spieler beziehen. Aus dem Netzwerk Red&Gold-Football, einem Joint-Venture zwischen L.A. und dem FC Bayern München, kamen in der Vergangenheit freilich schon Fußballer zum FC Wacker.
Erst im Winter verpflichteten die Innsbrucker die beiden jungen Uruguay-Talente Mauro Marichal (18) und Anderson Rodriguez (19) von Racing Montevideo. Im Kader des FC Wacker stehen mit Mouhamed Sy und Bright Owusu auch Spieler von den Gambinos Stars, dem afrikanischen Partnerklub des FC Bayern.
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