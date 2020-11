Eigentor des Leverkusen-Goalies ist ein Internet-Hit

"Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe ins Leere geschossen, das war nicht der schönste Moment meiner Karriere", räumte der 30-Jährige am ARD-Mikrofon ein. Immerhin hatte sein kurioses Eigentor keine Folgen für die Mannschaft, die 2:1 gewann und somit eine Blamage verhinderte.

Verhindern konnte Hradecky die von ihm befürchteten Videos, die sich in Windeseile im Netz verbreiten. Manche Twitter-User reden schon vom "Own Goal Of The Century" ("Eigentor des Jahrhunderts").