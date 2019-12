Verletzungssorgen bei Österreichs EM-Gegner Niederlande

Vier Monate Pause

Der 20-jährige Hoffnungsträger Malen, der schon die beiden Europa-League-Spiele Eindhovens im Herbst gegen den LASK (0:0, 1:4) wegen einer Knöchelverletzung versäumt hatte, dürfte rund vier Monate ausfallen.

Die Niederländer treffen in EM-Gruppe C im Juni neben dem ÖFB-Team auf die Ukraine und den Sieger eines Play-offs. Der Co-Gastgeber trägt alle drei Gruppenspiele zu Hause in Amsterdam aus.