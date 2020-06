Fußball-Verjüngungskur auf der Bank

Austria holte Peter Stöger (46) aus Wr. Neustadt zurück, Ried Ex-Altach-Coach Heinz Fuchsbichler (44). Wr. Neustadt gibt Heimo Pfeifenberger (45) eine Chance. Salzburg und Sturm setzen mit Roger Schmidt (45) und Peter Hyballa (36) auf deutsches Trainer-Know-how.

Beide sitzen heute in der Grazer UPC-Arena im ersten echten Eröffnungsspiel der Bundesliga-Historie auf den Trainerbänken. Im Duell der Meister der letzten zwei Saisonen empfängt Hyballa mit Sturm Salzburg und Schmidt (16 Uhr, live und unverschlüsselt auf Sky).

Beide sind Deutsche, beide propagieren einen ähnlich offensiven Fußball, der eine hat seinen Job in Salzburg gerade erst begonnen, der andere hat seinen Job in Salzburg erst vor kurzem beendet. Sonst haben Schmidt und Hyballa allerdings wenig gemeinsam. Vom Naturell sind sie nämlich wie Tag und Nacht. Der neue Salzburg-Trainer ist eher ein Mensch der ruhigeren Sorte. Schmidt ist immer freundlich, immer zuvorkommend, immer analytisch, aber alles andere als ein Wuchtel-Akrobat.



Gerade in dieser Disziplin wird Hyballa einsame Bundesliga-Spitze sein. Schon im Frühjahr in Salzburg sorgte der mit 36 Jahren Jüngste der Bundesliga-Trainer mit seinen Sprüchen für Staunen. Legendär ist eine Pressekonferenz vor dem klubinternen Cup-Semifinale im April. Da redete Juniors-Coach Hyballa Ricardo Moniz in Grund und Boden. Salzburgs Cheftrainer kam kaum einmal zu Wort.