Superstar Mbappé und die Vergewaltigung: Neue Details aufgetaucht

Gegen Kylian Mbappé wird in Schweden wegen Vergewaltigung und sexuellen Belästigung ermittelt. Die Stockholmer Staatsanwaltschaft bestätigt dies in einer Erklärung: „Nach Medienberichten über eine mutmaßliche Vergewaltigung in Stockholm kann die Staatsanwältin bestätigen, dass eine Anzeige wegen Vergewaltigung bei der Polizei eingegangen ist.“ Den Namen des Verdächtigen nannte die Staatsanwaltschaft aber nicht.