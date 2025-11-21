WM-Sensation durch Österreich: U17-Team zieht ins Halbfinale ein
Österreichs Nachwuchs-Fußball darf den größten Erfolg seit dem Semifinaleinzug bei der U20-WM im Jahr 2007 feiern.
Das ÖFB-Team schaffte bei der Unter-17-WM in Katar tatsächlich den Aufstieg in die Top-4. Am Freitag wurde Japan im Viertelfinale 1:0 besiegt.
Heißer Beginn
Nach dem 4:0-Sieg gegen England war man schon versucht zu fragen, wer denn diese Österreicher bei der Unter-17-WM in Katar wirklich fordern sollte?
Die ersten Minuten gegen Japan gaben schon eine Antwort darauf. Die Asiaten war zu Beginn in der Aspire-Zone von Doha die bessere Mannschaft. Wie es zu erwarten war, agierten die Japaner in den meisten Aktionen im Vollsprint und ließen die Österreicher kaum ins Spiel.
Und so musste Österreichs Goalie Daniel Posch mehrmals retten. Erst nach einem Eckball von Kobayashi (7.), dann bei einem Volley von Hirashima (29.).
Nach der Pause wurde das ÖFB-Team besser. Österreich ging mit dem Wind im Rücken in Führung: Mit seinem sechsten Turniertor sorgte Johannes Moser für das 1:0. Er nahm sich aus 20 Metern ein Herz, sein verdeckter Schuss ging ins lange Eck (49.). Zu diesem Zeitpunkt lag die Schuss-Statistik bei 6:12 aus österreichsicher Sicht. Am Ende verschoss Deshishku noch einen Elfmeter (94.).
Das Team von Hermann Stadler steht im Semifinale der Weltmeisterschaft. Dort trifft Österreich auf Italien, das durch ein spätes Tor von Campaniello ((83.) 1:0 gegen Burkina Faso gewann. Da auch Platz drei ausgespielt wird, hat das ÖFB-Team also noch zwei Partien bis Donnerstag.
