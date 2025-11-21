WM-Sensation durch Österreich: U17-Team zieht ins Halbfinale ein

Österreichs Nachwuchs-Fußball darf den größten Erfolg seit dem Semifinaleinzug bei der U20-WM im Jahr 2007 feiern.

Das ÖFB-Team schaffte bei der Unter-17-WM in Katar tatsächlich den Aufstieg in die Top-4. Am Freitag wurde Japan im Viertelfinale 1:0 besiegt.

Heißer Beginn

Nach dem 4:0-Sieg gegen England war man schon versucht zu fragen, wer denn diese Österreicher bei der Unter-17-WM in Katar wirklich fordern sollte?

Die ersten Minuten gegen Japan gaben schon eine Antwort darauf. Die Asiaten war zu Beginn in der Aspire-Zone von Doha die bessere Mannschaft. Wie es zu erwarten war, agierten die Japaner in den meisten Aktionen im Vollsprint und ließen die Österreicher kaum ins Spiel.