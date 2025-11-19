An alle Rangnick-Kritiker: Bitte hinsetzen und Beifall klatschen

Der Dienstag war ein großartiger Tag für den österreichischen Fußball. Zunächst haben die Youngsters bei der U17-WM mit dem Sieg gegen England vorgelegt. Die Mannschaft steht jetzt mit einem unglaublichen Torverhältnis von 14:1 im Viertelfinale. Mir taugt aber vor allem, wie das Team bei der WM auftritt, die Art und Weise, wie Österreich spielt. Vor dem England-Spiel hatte ich etwas Bedenken, vor allem, was die körperliche Komponente betrifft. Aus dem einfachen Grund, weil die jungen Spieler in England viel früher in den Profibetrieb eingebunden werden und auch mehr Spielzeit auf höchstem Niveau bekommen. Bei uns, wo immer mehr Teams auf den Österreicher-Topf verzichten, ist die Situation diesbezüglich sehr bedenklich. Am Ende war ich begeistert, dass Österreich bis zum Schluss volles Tempo gegangen ist. Diese Jungs lassen mich sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ja, sie sind erst 17, da kann noch viel passieren. Aber diese WM macht Mut.

Die Krönung folgte dann wenige Stunden später im Wiener Prater. Österreich fährt nach 28 Jahren wieder zu einer WM – endlich! Ich habe gegen Bosnien eine enge Partie erwartet. Aber schlechter hätte es ja nicht losgehen können – das frühe Gegentor, dann das aberkannte Tor. Für mich ist es unverständlich, warum sich der VAR hier ... ach, lassen wir das! Aber die Jungs haben das bemerkenswert weggesteckt. Als Michael Gregoritsch eingewechselt wurde, habe ich es irgendwie gespürt, dass er es machen wird. Und wie er es gemacht hat. Für ihn, der oft im Schatten von Marko Arnautovic steht, freut es mich besonders. Wie er mit der Situation umgeht, wie er auch die schwierige Phase in Kopenhagen weggesteckt hat. Er ist nicht nur ein Top-Stürmer, sondern auch ein ganz feiner Kerl.