Verletzungs-Schock bei Österreichs U17-Helden

U17 ÖFB Dominik Dobis
Das ist bitter: Dominik Dobis erlitt einen Kreuzbandriss, für den ÖFB-Stürmer ist die U17-WM damit vorbei.
Von Peter Gutmayer
19.11.25, 15:16
Österreichs U17-Nationalteam ist bei der WM in Katar nicht zu stoppen, die ÖFB-Youngsters stehen nach einem grandiosen 4:0-Erfolg gegen England bereits im Viertelfinale, wo am Freitag Japan wartet. Nicht mehr mitwirken kann Stürmer Dominik Dobis. Der Angreifer aus der Salzburger Akademie zog sich im Spiel gegen die Engländer einen Kreuzbandriss zu und fällt länger aus.

Es war in der ersten Halbzeit, als der 16-Jährige nach einem Foul im Mittelfeld zu Boden ging. Seine Schreie ließen sofort eine schlimmere Verletzung vermuten. Nach minutenlanger Behandlung wurde er ausgewechselt, am Tag danach folgte die bittere Diagnose: Kreuzbandriss im linken Knie, die WM ist für Dobis zu Ende. Ob er beim Team in Katar bleibt, oder vorzeitig zurück in die Heimat fliegt, war zunächst noch offen. Eine OP wird ihm nicht erspart bleiben. Seine Teamkollegen wollen jetzt auch für ihn am Freitag den nächsten Sieg holen.

