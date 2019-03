UEFA und ECA diskutieren Champions-League-Reform ab 2024

Die UEFA und die Vereinigung der europäischen Fußball-Klubs (ECA) werden am Dienstag mit Diskussionen über Änderungen der Champions League beginnen. Zur Debatte steht laut Medienberichten, ob Champions-League-Spiele in Zukunft auch am Wochenende stattfinden könnten, da dies für die Vermarktung von Übertragungsrechten nach Amerika und Asien vorteilhaft wäre.

Zudem solle darüber gesprochen werden, wie sich Vereine in Zukunft für die Königsklasse qualifizieren. Mögliche Änderungen können erst ab dem Jahr 2024 in Kraft treten, denn bis dahin ist der Spielkalender fixiert.