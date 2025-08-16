Werden bald mehr österreichische Fußballer als TV-Analysten zu hören als auf Europacup-Feldern spielend zu sehen sein? Noch darf gehofft werden, dass sich Meister Sturm Graz (Mittwoch Hinspiel nördlich des Polarkreises gegen Bodö Glimt, live auf Canal+) mit seiner Legionärstruppe für die Champions League qualifiziert, dass sich der FC Red Bull Salzburg (erstmals seit sieben Jahren nicht in der Königsklasse) und seine mehrheitlich ausländischen Profis in der Europa-League wohler fühlen; und dass sich Rapid auf dem Weg (via Györ) in die Conference League weiter steigern kann. Was auch im Interesse der TV-Sender wäre, die enorme Summen für Übertragungsrechte zahlen.

Inzwischen ließe sich – die Ex-ÖFB-Teamkapitänin und ORF-Fachfrau Viktoria Schnaderbeck sowie die Platin-Romy-Preisträger der legendären 70-Plus-Generation Hans Krankl und Herbert Prohaska gar nicht miteinbezogen – eine Nostalgie-Elf aus zu Honorarkritikern Gewordenen bilden, die es zusammen auf 432 Länderspieleinsätze brachten: Helge Payer (ORF, 20 Länderspiele); Florian Klein (Servus TV, 45), Sebastian Prödl (Servus TV, 73), Johnny Ertl (Canal+, 7); Martin Harnik (Servus TV, 68), Roman Mählich (ORF, 20), Marko Stankovic (Sky, 1), Andreas Herzog (Sky, 103), Michael Liendl (ORF, 1); Marc Janko (Sky, 70), Peter Pacult (Sky, 24 ).