Demiral bekommt in der Türkei ein Denkmal mit dem Wolfsgruß

Der Wolfsgruß-Jubel des türkischen Nationalspielers Merih Demiral während der Fußball-Europameisterschaft hatte für einen großen Eklat gesorgt, in der Heimat ist dem Spieler dagegen ein Denkmal gewidmet worden. In der westtürkischen 180.000-Einwohner-Stadt Bolu wurde eine Statue des Spielers im Nationaltrikot und den Wolfsgruß zeigend eingeweiht, wie in einem Video des Bürgermeisters der Stadt auf der Plattform X zu sehen war.