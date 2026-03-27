Fußball

Gerhard Struber wurde von Bristol City beurlaubt

Der Österreicher muss nach sechs Spielen ohne Sieg gehen. Sein Nachfolger ist höchst prominent.
27.03.2026, 14:01

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Gerhard Struber an der Seitenline.

Trainer Gerhard Struber wurde beim englischen Fußball-Zweitligisten Bristol City am Freitag beurlaubt. Der Salzburger blieb mit der Mannschaft in den vergangenen sechs Pflichtspielen sieglos. In der Tabelle liegt Bristol City derzeit auf Rang 16 unter 24 Teams. Struber arbeitete seit vergangenem Juni bei Bristol City. Davor war er Chefcoach beim 1. FC Köln und Red Bull Salzburg.

Ehemaliger englischer Teamchef wird Nachfolger

Interimistischer Nachfolger von Struber ist bis Saisonende der frühere englische Nationalcoach Roy Hodgson. Der 78-Jährige betreute den Klub schon für wenige Monate im Jahr 1982.

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