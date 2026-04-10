Beim Laufen zusammengebrochen: Co-Trainer stirbt mit nur 49 Jahren

Der Co-Trainer von Polens Fußball-Nationalmannschaft, Jacek Magiera, ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Dies teilte der polnische Fußballverband PZPN mit. Nach Informationen des Senders Radio Wroclaw war Magiera in der Früh beim Lauftraining zusammengebrochen, wurde vor Ort wiederbelebt und ins Militärkrankenhaus Wroclaw gebracht, wo er verstarb. Die polnische Auswahl mit Torjäger Robert Lewandowski hatte die Qualifikation für die WM verpasst.