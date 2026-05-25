Vor 10.288 Fans: Der FC Wacker sichert sich das Double
Der Abschied des FC Wacker Innsbruck aus den Niederungen des Amateurfußballs hätte würdiger und wuchtiger nicht ausfallen können. Wie viele Vereine werden schon mit dem Echo und dem Rückenwind von 10.288 Fans zurück in die Bundesliga geschickt?
Das Finale des Kerschdorfer Tirol Cup war noch einmal ein schlagender Beweis, dass der Traditionsklub aus Innsbruck in andere Gefilde gehört.
Beeindruckende Kulisse
Dass sich Westliga-Meister Wacker gegen das Zweierteam von WSG Tirol mit 3:1 durchsetzte? Geschenkt. Weit imposanter war da die Kulisse im Tivolistadion, von der etliche Bundesligisten nur träumen können.
3 Tore in 5 Minuten
Der FC Wacker kehrt als Double-Gewinner in den Kreis der 2.Bundesliga zurück. Fünf starke Minuten vor der Pause reichten dem Team von Sebastian Siller, um in einem Duell auf Augenhöhe mit 3:0 auf die Siegerstraße einzubiegen.
Nach dem Triple-Pack von Lechl (Handelfmeter), Kopp und Tekir war die Partie zugunsten der Innsbrucker Hausherren entschieden. Dem Zweierteam der WSG Tirol, das sich erstklassig präsentierte, gelang durch Siess nur mehr der Ehrentreffer.
Kräftiges Lebenszeichen
Das Fußballfest im Tivolistadion ließ auch den Tiroler Fußballverband und Cup-Sponsor Hannes Kerschdorfer frohlocken. Ein Endspiel in einem regionalen Cup-Bewerb mit mehr als 10.000 Besuchern hat historische Dimension. "So etwas hat es in Österreich noch nie gegeben", meinte Josef Geisler, der Präsident des Tiroler Fußballverbandes.
Après Fußball
Die Kraft des Bundesliga-Rückkehrers FC Wacker Innsbruck lässt sich längst auch an den hochkarätigen Besuchern im randvollen VIP-Klub ablesen: Von EU-Kommissar Magnus Brunner bis zum Landeshauptmann Anton Mattle, von Super-G-Weltmeister Hannes Reichelt bis zu Trainer Ralph Hasenhüttl - der FC Wacker ist zur Zugnummer geworden.
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