Vor 10.288 Fans: Der FC Wacker sichert sich das Double

Der Abschied des FC Wacker Innsbruck aus den Niederungen des Amateurfußballs hätte würdiger und wuchtiger nicht ausfallen können. Wie viele Vereine werden schon mit dem Echo und dem Rückenwind von 10.288 Fans zurück in die Bundesliga geschickt? Das Finale des Kerschdorfer Tirol Cup war noch einmal ein schlagender Beweis, dass der Traditionsklub aus Innsbruck in andere Gefilde gehört.

Beeindruckende Kulisse Dass sich Westliga-Meister Wacker gegen das Zweierteam von WSG Tirol mit 3:1 durchsetzte? Geschenkt. Weit imposanter war da die Kulisse im Tivolistadion, von der etliche Bundesligisten nur träumen können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FC Wacker/Pauli Das Cup-Finale lockte die Tiroler Fußballfans in Massen an

3 Tore in 5 Minuten Der FC Wacker kehrt als Double-Gewinner in den Kreis der 2.Bundesliga zurück. Fünf starke Minuten vor der Pause reichten dem Team von Sebastian Siller, um in einem Duell auf Augenhöhe mit 3:0 auf die Siegerstraße einzubiegen. Nach dem Triple-Pack von Lechl (Handelfmeter), Kopp und Tekir war die Partie zugunsten der Innsbrucker Hausherren entschieden. Dem Zweierteam der WSG Tirol, das sich erstklassig präsentierte, gelang durch Siess nur mehr der Ehrentreffer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FC Wacker/Pauli Der FC Wacker spielte vor einer Rekordkulisse gegen WSG Tirol II

Kräftiges Lebenszeichen Das Fußballfest im Tivolistadion ließ auch den Tiroler Fußballverband und Cup-Sponsor Hannes Kerschdorfer frohlocken. Ein Endspiel in einem regionalen Cup-Bewerb mit mehr als 10.000 Besuchern hat historische Dimension. "So etwas hat es in Österreich noch nie gegeben", meinte Josef Geisler, der Präsident des Tiroler Fußballverbandes.