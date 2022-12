Fußball-Teamspieler Baumgartner gründete eine Schule in Uganda

Österreichs Fußball-Teamspieler Christoph Baumgartner hat eine Bildungseinrichtung in Uganda eröffnet. Wie der Hoffenheim-Profi am Freitag auf Instagram schrieb, habe er sich dafür entschieden, über eine private Organisation nachhaltig zu helfen. "Ich habe vor kurzem eine Schule gegründet, in der vor allem junge Frauen eine Ausbildung bekommen, nachdem sie wegen Schwangerschaft die Schule abbrechen mussten oder nicht genug Geld dafür hatten", so Baumgartner.

Kurse für Friseurinnen und Schneiderinnen

Er wolle auf ein Thema aufmerksam machen, das leider oft "vergessen" wird. Nämlich die steigende Not von Familien in Afrika. Derzeit werden in der Schule Kurse für Friseurinnen und Schneiderinnen mit 77 Teilnehmerinnen organisiert, berichtete der 23-jährige Niederösterreicher über das Projekt. Weitere Kurse sollen folgen. Er werde auch in Zukunft über konkrete Möglichkeiten informieren, in Afrika zu helfen.