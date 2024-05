16-jähriges Fußball-Talent fliegt mit Hubschrauber zur Unterschrift

"Dieses Talent ist abgehoben - zumindest mit dem Hubschrauber", schreibt bild.de am Freitag über das neue Verteidiger-Talent von Werder Bremen. Karim Coulibaly kommt demnach ablösefrei von Rivale HSV an die Weser. Von Hamburg nach Bremen sind es in etwa 125 Kilometer. Mit dem Zug ist die Strecke in einer Stunde zurückzulegen.

Für Karim Coulibaly und vor allem seinen Berater aber kein Hindernis, ein wenig luxuriöser zur Vertragsunterschrift zu reisen. Das Duo nimmt dafür einen Hubschrauber. Der Teenager trägt dabei auch noch eine Luxusjacke der Marke "Offwhite" um nicht weniger als 2.450 Euro.