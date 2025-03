England als Beispiel für Rapid: Ein Matchtag auf der Polizeistation

So sucht in Stadien der ehemaligen DDR die rechtsradikale Szene Woche für Woche die Provokation. Während linken Fans von Großklubs im westlicheren Deutschland bald jeder Großsponsor suspekt ist. Zuweilen werden Investoren sogar mit Fadenkreuz-Transparenten an den Pranger gestellt.

Hatte man noch vor nicht allzulanger Zeit in den Ehrenlogen die Hos’n voll aus Angst vor der Wut der Ultras, so nannte jetzt die Rapid-Vizepräsidentin (und Geheimfavoritin für die nächste Präsidentenwahl) Edeltraud Hanappi-Egger im KURIER-Interview die Skandalverursacher von Hartberg „gewaltbereite Menschen, die eine Bühne suchen “.

Warum aber geht’s in England, wo der Hooliganismus groß wurde, in der Premier League nahezu skandalfrei zu?

All das ist in Österreich, wo auf den Datenschutz gepocht wird, unmöglich. Obwohl der Funktionärselite von ÖFB und Liga kompetente Juristen angehören. Die sollten sich, statt Zeit und Nerven in interne Machtspielchen zu investieren, lieber um ein Anpassen an englische Fan-Regeln bemühen. Damit wäre überforderten Klubs geholfen. Und eine Groteske à la Hartberg undenkbar. Dort hat nämlich einer der Rädelsführer die zweite Halbzeit von Hartberg-Rapid schon wieder ungeniert als Zuschauer erlebt.