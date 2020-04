Stürmer-Star Ibrahimovic geht in seiner Heimat fremd

Das Bild, das nun in den sozialen Netzwerken kreist, dürfte viele Fragen aufgeworfen haben. Spielt dieser Zlatan Ibrahimovic nicht in Italien beim AC Milan? Doch, aber was soll dieser dunkelgrüne Trainingsanzug mit einem komischen Vereinswappen, den er da trägt?

Ja, der charismatische Stürmer-Star geht nun tatsächlich "fremd". Der 38-Jährige hält sich während der Corona-Krise in seiner schwedischen Heimat auf. Am Donnerstag trainierte "Ibrakadabra" erstmals beim Stockholmer Erstliga-Klub Hammarby IF mit, wie ein von der schwedischen Zeitung Expressen veröffentlichtes Video zeigte. Wenig später postete auch Hammarby auf Twitter Fotos, die den Angreifer im Training zeigen.