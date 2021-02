SKN-Damen in der Champions League mit Losglück

SKN St. Pölten bekommt es bei der Achtelfinal-Premiere in der Frauen-Champions-League mit dem schwedischen Top-Klub FC Rosengard zu tun. Das hat die Auslosung am Dienstag in Nyon ergeben. ÖFB-Teamspielerin Jasmin Eder und Co. bekamen damit die von der Papierform leichteste Aufgabe, wären doch auch Duelle mit Bayern München, VfL Wolfsburg oder dem FC Barcelona möglich gewesen. Spieltermine sind 3./4. und 10./11. März, St. Pölten tritt zuerst auswärts an.

Die UEFA hatte wegen etwaiger coronabedingter Reiseeinschränkungen bei der Auslosung diesmal zwei Pools gebildet, weshalb für St. Pölten nur vier Teams infrage gekommen waren. Österreichs Serienmeister ist der einzige Klub aus der Qualifikation, der es ins Achtelfinale geschafft hat. Der deutsche Bundesliga-Leader Bayern München, Arbeitgeber der ÖFB-Teamspielerinnen Carina Wenninger und Sarah Zadrazil, bekommt es mit dem kasachischen Überraschungsteam BIIK-Kazygurt zu tun.