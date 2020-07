Barca-Präsident Bartomeu wittert VAR-Verschwörung

Barcelona-Präsident Josep Bartomeu wittert im Kampf um den spanischen Meistertitel eine Bevorzugung des Erzrivalen Real Madrid. Der Video-Assistent-Referee (VAR) werde seit dem Wiederbeginn nach der Corona-Zwangspause einseitig verwendet, meinte Bartomeu. "Es sieht danach aus, als bevorzuge er nur ein Team. Das ist nicht fair." Vier Runden vor Schluss liegt Barca vier Punkte hinter Real.

Barcelona zog am späten Sonntag mit einem 4:1-Sieg in Villarreal nach. Zuvor hatten die Madrilenen gegen Athletic Bilbao den dritten 1:0-Sieg in Folge geholt. Wie zuletzt gegen Getafe traf Sergio Ramos per Strafstoß. Die Elfmeterentscheidung des Videoassistenten fiel nach einem Tritt auf den Fuß von Marcelo, während den Basken ein vermeintlicher Elfer in einer ähnlichen Aktion zwischen Ramos und Raul Garcia verwehrt wurde. "Ich habe das Spiel in Bilbao gesehen und obwohl ich es nicht gerne sage, muss ich es wiederholen: VAR wird nicht so verwendet, wie er sollte", betonte Bartomeu.