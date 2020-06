Ein Flitzer sorgt für Staunen bei Barcelona-Match auf Mallorca

Was kann man bei einem Geisterspiel im Fußball ausschließen? Angesichts der Tatsache, dass im Stadion keine Zuschauer zugelassen sind, wohl den Auftritt eines Flitzers. Und was geschah eben bei so einem Geisterspiel in der spanischen Elite-Liga Primera Division, bei dem RSC Mallorca und der große FC Barcelona sich duellierten? Ein junger Mann stürmte das Spielfeld und sorgte für eine Spielunterbrechung.

Die Akteure auf dem Rasen staunten nicht schlecht, als der mit einem argentinischen Messi-Trikot bekleidete Fan in der 54. Spielminute plötzlich auf dem Rasen auftauchte und sich unter die Spieler mischte. Noch bevor ihn die Sicherheitsleute vom Feld begleiteten, konnte er sich für seinen mutigen Auftritt mit einem Selfie mit Barcelona-Profi Jordi Alba belohnen.