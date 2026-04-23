Affengrubers erstes LaLiga-Tor bei Sieg gegen Atletico Madrid

David Affengruber hat Elche am Mittwoch zu einem im Abstiegskampf der spanischen Fußball-Liga extrem wichtigen 3:2-Sieg gegen Atletico Madrid geführt.

Der 25-jährige ÖFB-Teamverteidiger erzielte in seinem 30. Spiel im Oberhaus nicht nur seinen Premierentreffer (18.), sondern war auch an den beiden anderen Toren des Aufsteigers maßgeblich beteiligt. Sein Arbeitgeber konnte so die Abstiegsränge verlassen und auf Platz 15 vorstoßen, zwei Zähler vor dem 18. Deportivo Alaves.