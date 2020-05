Sevilla verteidigt Europa-League-Titel

Nach dem 0:1 machte aber Sevilla wie erwartet das Spiel, Dnipropetrowsk stellte sich wie mit dem Lineal gezogen im Kollektiv auf und machte so die Räume für die Spanier sehr eng. Doch die kamen dank ihrer individuellen Klasse trotzdem zu Chancen. Allein Kapitän Reyes, ehemaliger Real-Madrid-Kicker, hatte zwei große Möglichkeiten auf den Ausgleich. Für den sorgte dann Krychowiak aus einem Gestocher im Strafraum (28.). Ein Pole trifft in Warschau. Irgendwie passend.

Drei Minuten später ging der Favorit gar in Führung: Reyes schickte mit einem Traumpass Bacca auf die Reise, der umkurvte Goalie Boyko und machte, was ein Goalgetter machen muss in so einer Situation – das 2:1. Der Kolumbianer hat heuer in der Primera División schon 20 Tore erzielt.

Noch vor der Pause bewiesen die Ukrainer, dass sie den Shock verdauen konnten. Kapitän Rotan traf mit einem gefühlvoll getretenen Freistoß zum 2:2 (44.). Der Schlusspunkt einer tollen Halbzeit mit vielen Chancen.