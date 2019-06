Sensation in EM-Quali: Weltmeister Frankreich unterliegt Türkei

Gnadenlose Russen

Gnadenlos hat sich Russland präsentiert. Vor eigenem Publikum in Saransk fertigte die Truppe von Trainer Stanislaw Tschertschessow San Marino mit 9:0 (4:0) ab, Mann des Abends war Artjom Dsjuba mit vier Treffern (31./Elfer, 73.,76., 88.). Russland zog in Gruppe I mit 6 Punkten mit Leader Belgien gleich, der ab 20.45 Uhr Kasachstan empfängt.

In Pool J besiegte Finnland Bosnien und Herzegowina 2:0 und liegt gleichauf mit den später in Griechenland geforderten Italienern (je 6) in Front. Ungarn kam u.a. dank zwei Treffern von Leipzig-Legionär Willi Orban (18., 53.) zu einem 3:1-Erfolg in Aserbaidschan und übernahm in Gruppe E punktegleich mit Vize-Weltmeister Kroatien (je 6) die Führung.