Nächster Meilenstein für Ronaldo: 100. Tor in Saudi Arabien

Der Torhunger von Cristiano Ronaldo ist nicht zu stillen. Auch mit 41 Jahren präsentiert sich der portugiesische Altstar in Torlaune und trifft und trifft und trifft.

Nun sorgte Ronaldo für einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere: Der Routinier steuerte einen Treffer zum 4:2-Erfolg seines Vereins Al-Nassr gegen Al-Shabab bei und feierte damit ein rundes Jubiläum: Es war sein 100. Tor im Trikot des Klubs aus Saudi Arabien, der die Tabelle anführt und vor dem Gewinn des Meistertitels steht.