Nächster Meilenstein für Ronaldo: 100. Tor in Saudi Arabien
Der Torhunger von Cristiano Ronaldo ist nicht zu stillen. Auch mit 41 Jahren präsentiert sich der portugiesische Altstar in Torlaune und trifft und trifft und trifft.
Nun sorgte Ronaldo für einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere: Der Routinier steuerte einen Treffer zum 4:2-Erfolg seines Vereins Al-Nassr gegen Al-Shabab bei und feierte damit ein rundes Jubiläum: Es war sein 100. Tor im Trikot des Klubs aus Saudi Arabien, der die Tabelle anführt und vor dem Gewinn des Meistertitels steht.
1.000 Tore im Visier
Allein in dieser Saison hält Ronaldo bereits bei 26. Treffern und führt die saudische Torschützenliste an. Und mittlerweile macht der 41-Jährige bereits Jagd nach dem nächsten Rekord: Die 1.000-Tor-Marke.
Aktuell hält Cristiano Ronaldo bei 971 Treffern. Es scheint damit nur mehr eine Frage der Zeit, bis der torhungrige Stürmer auch die 1000er-Marke knackt.
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