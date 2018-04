Salzburg vor Marseille-Match: „Wir haben keine Angst“

Vielleicht sind die Spieler auch deshalb so unaufgeregt vor dem heutigen Duell im mit über 60.000 Zuschauern ebenfalls ausverkauften Hexenkessel namens Stade Vélodrome. „Es ist zwar ein Halbfinale, aber es ist der gleiche Druck wie in der Gruppenphase. Wir dürfen keine Angst haben“, meinte Diadié Samassékou. So cool wie er auf dem Platz auftritt, absolvierte der 22-jährige Mittelfeldspieler aus Mali auch die Abschlusspressekonferenz in Marseille.

„Wir haben es uns völlig verdient hier zu sein“, meinte Samassékou in natürlich perfektem Französisch weiter. „Es ist toll für uns, dass wir so weit gekommen sind. Aber wir wollen alle ins Finale nach Lyon. Um dahin zu kommen, müssen wir natürlich an Marseille vorbei.“

Auch sein Trainer versuchte vor gut 60 Medienvertretern, ruhig, sachlich und zurückhaltend zu sein, aber gleichzeitig auch das Salzburger Vertrauen in die eigene Stärke zu vermitteln: „Marseille ist eine Mannschaft mit viel Offensivpower, die in Form ist. Aber das sind wir auch. Wir haben keine Angst – wir haben Respekt“, meinte Marco Rose.

(aus Marseille)