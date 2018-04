Dimitri Payet: Der Freistoß-König von Marseille

Mit seinem Siegestor im EM-Eröffnungsspiel 2016 gegen Rumänien wurde er in der Fußballwelt bekannt. Mit seinem schwächeren linken Fuß traf er für Frankreich ins Kreuzeck. „Ich übe das oft im Training: Wenn ich sehe, dass ich den Ball auf meinen schwächeren Fuß bekomme, lege ich ihn mir weiter vor. Das ist mir aufgegangen“, erzählte er danach.

Für Frankreichs damaligen Sportminister war es mehr als nur ein Tor: „Das war eine Botschaft ans ganze Land. Mit seinen Tränen hat er letztlich gezeigt, wozu Frankreich fähig ist“, meinte Patrick Kanner, nachdem Payet bei seiner Auswechslung wenige Minuten nach seinem Siegestor geweint hatte.

Mit zwei weiteren Toren und zwei Torvorlagen war er einer der EM-Stars, auch wenn seine Leistungen im Laufe des Turniers nachließen. Trotzdem wurde Payet mit den ganz großen Klubs in Verbindung gebracht. Von 80 bis 100 Millionen Euro Ablöse war die Rede – und das für einen damals schon 29-Jährigen.

Was folgte, war eine Schlammschlacht. Payet wollte West Ham verlassen, der Klub, der gerade ins riesige London Stadium umgezogen war und von der Champions League träumte, ließ ihn nicht ziehen. „Es gab viele Gründe, warum ich gehen wollte. Der Hauptgrund war aber die sportliche Entwicklung des Klubs. Ich sah meine Karriere in der Nationalelf in Gefahr“, erklärte Payet sein Verhalten, das alles andere als professionell war.

Der Franzose spielte zwar im Herbst 2016 regelmäßig, aber mehr schlecht als recht. Die Flüge nach Marseille, wo seine Familie wieder lebte, nachdem sie sich in London nicht wohl gefühlt hatte, wurden immer häufiger. Anfang Jänner 2017 kam es zum Eklat. Payet trat in einen Trainingsstreik, erklärte, nie wieder für West Ham spielen zu wollen.