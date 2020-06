Fußball: Saisonstart mit Neuerungen

Erstmals findet die erste Cup-Runde vor der ersten Bundesliga-Runde statt, nachdem diese in den letzten Jahren immer erst nach der zweiten oder dritten Bundesliga-Runde an einem August-Wochenende ausgetragen wurde. Der Schlager steigt am Freitag in Wien-Dornbach, der Sportklub, der schon seit Jahren in der Regionalliga Ost spielt, empfängt Salzburg (20.30 Uhr, live ORFSport+).



Austria tritt Samstag bei Burgenland-Liga-Meister Oberwart an (18 Uhr, live ATV). Rapid gastiert Sonntag in Heiligenkreuz beim Meister der burgenländischen 1. Klasse Süd B (6. Leistungsstufe) und damit beim wohl einfachsten aller möglichen Gegner in der ersten Cup-Runde.