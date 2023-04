Noah Okafor wird Fußball-Meister Salzburg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der Tabellenführer der Bundesliga am Montag bekannt gab, zog sich der Schweizer Teamstürmer beim 0:0 gegen den LASK einen Bruch des rechten Mittelfußknochens zu. Ob Okafor operiert werden muss, wird demnach in den kommenden Tagen entschieden. Der 22-Jährige schoss in dieser Saison in 32 Pflichtspielen für Salzburg zehn Tore.

Der Serienmeister muss in den entscheidenden Wochen neben Okafor aus der Offensivabteilung auch Stürmer Fernando (Rücken) sowie den schon länger verletzten Luka Sucic (Knie) vorgeben.