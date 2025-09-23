Wacker Innsbruck: Ein Auswärtsspiel in Gedenken an Klublegende Bruno Pezzey
Viele der heutigen Fans des FC Wacker Innsbruck kennen Bruno Pezzey vermutlich nur mehr aus Erzählungen und werden ihn nicht mehr live spielen gesehen haben.
Der Verteidiger aus Vorarlberger ist einer der größten Legenden des Traditionsvereins und wurde mit den Innsbruckern gleich vier Mal Meister (1975, 1977, 1989, 1990).
An diesem Dienstag werden wieder Erinnerungen wach an den leider viel zu früh verstorbenen Verteidiger (1955 - 1994). Der FC Wacker Innsbruck, aktueller Leader in der Westliga, muss nach Lauterach. Das Spiel findet im Bruno-Pezzey-Stadion statt, benannt nach dem berühmtesten Sohn der Marktgemeinde.
Europacupsieger & Weltauswahl
Bruno Pezzey war 19, als er 1974 vom FC Vorarlberg nach Innsbruck wechselte. Im Trikot der Schwarz-Grünen reifte er zu einem der besten Verteidiger seiner Zeit. Nicht umsonst wurde Pezzey 1979 in die Weltauswahl berufen.
Mit Eintracht Frankfurt gewann der 84-fache ÖFB-Teamspieler 1980 den UEFA-Pokal, mit Werder Bremen wurde er zwei Mal deutscher Vizemeister.
Die Leser des renommierten Kicker wählten ihn zum beliebtesten Spieler der deutschen Bundesliga.
Seine Karriere ließ Bruno Pezzey beim FC Tirol unter Trainer-Legende Ernst Happel ausklingen und wurde in Innsbruck noch zwei Mal Meister.
Pezzey glich, obwohl ihm der Schalk im Nacken saß, der personifizierten Vernunft, schrieb KURIER-Reporterlegende Wolfgang Winheim. Keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Skandalstorys. Umso unfassbarer, dass sein Herz 1994 bei einem Eishockeymatch aufhörte zu schlagen.
