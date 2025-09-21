Nach 584 Minuten: Der FC Wacker kassiert wieder ein Gegentor

Was haben Patrick Brugger, Aaron Boold Volkert (beide Seekirchen) und Nico Gehrer vom FC Lustenau gemeinsam? Sie sind die einzigen drei Fußballer, denen es gelungen ist, in dieser Westliga-Saison gegen den FC Wacker Innsbruck ein Tor zu erzielen.

Kantersieg im Ländle Während die beiden Seekirchner Torschützen in der ersten Runde noch einen Sensationserfolg gegen den Titelfavoriten bejubeln durften, taugte das Tor von Gehrer am Wochenende nur zum Ehrentreffer. Vor 1.900 Fans musste sich der FC Lustenau dem FC Wacker mit 1:5 geschlagen geben.

Es war der erste Gegentreffer für die Innsbrucker seit 584 Minuten und allein diese Zahl verdeutlicht die Dominanz des Teams von Sebastian Siller. Das ist freilich auch der Anspruch des FC Wacker, der 2023 angetreten ist, um von der 5. Liga direkt in die 2. Bundesliga durchzumarschieren. „Alles andere als der Aufstieg wäre eine Enttäuschung“, sagt Wacker-Präsident Hannes Rauch.

