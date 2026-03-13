Einmal noch nach Seekirchen. Eine Abschiedsvorstellung in Hohenems. Ein allerletztes Stadt-Derby gegen Reichenau. Dann hat es der FC Wacker Innsbruck geschafft und darf die Niederungen des Regional-Fußballs endlich hinter sich lassen.

Einzige Zulassung Der zehnfache Meister wird ab Sommer wieder der Bundesliga angehören. Die Innsbrucker sind der einzige Klub aus der Regionalliga West, der um die Zulassung für die 2.Liga angesucht hat und führen die Tabelle klar an. Der Mission Wiederaufstieg steht also praktisch nichts im Wege.

Duell mit Brisanz Mit dem Auswärtsspiel in Seekirchen beginnt am Samstag die Frühjahrsrunde und damit die Abschiedstournee des Traditionsklubs. Dieses Duell birgt Brisanz, denn Seekirchen ist nicht nur der erste Verfolger der Innsbrucker. Gegen den Aufsteiger aus Salzburg hatte der FC Wacker in der ersten Runde auch die bislang einzige Saison-Niederlage (0:2) kassiert.

Cheftrainer Sebastian Siller, der mit den Innsbruckern aus der 5.Liga durchmarschiert ist, ist gespannt auf den Auftritt seiner Mannschaft. "Nach vier Monaten ohne Pflichtspiel weiß keiner genau, wo er steht", betont der 36-Jährige.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/JOHANN GRODER / EXPA/JOHANN GRODER Sebastian Siller steht mit Wacker Innsbruck vor dem dritten Titelgewinn in Folge