Alaba nicht gut genug? Eine Zeitung zündelt vor Barcelona - Real

Der spanische Fußball blickt wieder einmal nach Barcelona, wo am Samstag (16.15 Uhr, live DAZN) Real Madrid zwecks Austragung von El Clásico zu Gast ist. Diesmal zum ersten Mal im Olympiastadion am Berg Montjuic, weil das Nou Camp derzeit umgebaut und in eine hochmoderne Arena verwandelt wird.

➤ Mehr lesen: Warum Barcelona die Zunge zeigt

Im Fokus des medialen Aufwärmens stand ÖFB-Teamspieler David Alaba, weil man aus dem katalanischen Lager für Unruhe bei Real Madrid sorgen wollte. Das Geplänkel ging von der Zeitung El Nacional mit einem Artikel aus. Demnach ziehe Klubpräsident Florentino Perez in Erwägung, sich von Alaba zu trennen. Als Grund führte die in Barcelona ansässige Zeitung dessen Verletzungsanfälligkeit und zuletzt schwankenden Leistungen an. Solche gezielten Artikel gehören vor einem Clásico schon zum guten Ton.