Aufregung nach dem Spektakel: Real-Stars schimpfen über Referee

Für Trainer Álvaro Arbeloa war der Schuldige am Champions-League-Aus von Real Madrid in München schnell gefunden. „Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden“, klagte Arbeloa nach dem 3:4 (3:2) gegen den FC Bayern Slavko Vinčić an. Der Slowene hatte Real-Profi Eduardo Camavinga in der 86. Minute beim Stand von 3:2 für Real die Gelb-Rote Karte nach einem Foul an Harry Kane gezeigt. Bekommen hatte er die zweite Gelbe wohl deshalb, weil er den Ball nach dem Foul mitgenommen hatte und somit Zeit geschunden hatte. Die Zeichen standen zu jenem Zeitpunkt nach dem 2:1 der Bayern im Hinspiel auf Verlängerung.

Arbeloa kritisierte: „Unbegreiflich, es tut weh.“ In Überzahl schlugen die Bayern durch Luis Díaz und Michael Olise noch zweimal zu und zogen noch in der regulären Spielzeit ins Halbfinale der Champions League ein. „Das Spiel hat sich mit dem Platzverweis entschieden. Es war ein Fehler des Schiedsrichters. Unbegreiflich. Es tut einfach weh und es ist unfair“, sagte Arbeloa. „Natürlich müssen wir auch dem FC Bayern gratulieren“, sagte der 43-Jährige in der Pressekonferenz nach dem unglücklichen Aus der Königlichen.

Für seine Attacken nach dem Schlusspfiff sah auch noch Doppeltorschütze Arda Güler die Rote Karte vom Referee.

„Es ist aber eine schlechte Art und Weise, wie wir hier ausgeschieden sind. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“ Arbeloa hatte im Januar Xabi Alonso als Trainer abgelöst.

Die Real-Stars sprachen nach der Partie kaum etwas. „Joke“ sagte Jude Bellingham im Vorbeigehen zu den Journalisten. „Das ist ungerecht“, sagte Eder Militao. „Ich rede heute besser nicht“, meinte Tony Rüdiger.

Spanische Pressestimmen

Vielsagender waren die spanischen Medien. Marca schrieb: „Welch eine Ungerechtigkeit! (...) Real Madrid verabschiedet sich mit Würde. Die Königlichen gehen mit 3:2 in Führung und halten bis zur 89. Minute gegen Bayern mit, nachdem Vinčić nach einem kindischen Foul Camavinga lächerlicherweise vom Platz stellt. Ein Doppelpack von

Arda, ein Tor von Mbappé und ein würdiger Abschluss eines enttäuschenden Jahres.“